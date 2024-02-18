Три знаки зодіаку, які можуть стати жертвою обману

Нинішній день – один із найскладніших у місячному календарі: треба остерігатися численних пасток, які розставлятиме зло – точніше люди, які йдуть у нього на поводі. В поодиноких випадках загроза може бути фізичною, але найчастіше йдеться про моральні небезпеки – шахрайство та обман.

Сьогодні, 18 лютого, обережності у спілкуванні необхідно дотримуватися представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо побоюватися обману.

Рак

Раки, як найдовірливіші представники зодіаку, часто стають жертвами обману, причому власний досвід їх зазвичай нічому не вчить. Хоча б сьогодні зірки радять їм звернути увагу на поведінку близької людини, яка, схоже, щось від вас приховує – не дайте їй пошити вас у дурні.

Терези

Терези часто стають жертвою обману через свою нездатність швидко й однозначно ухвалити рішення – зазвичай вони вагаються до останнього, а тому їх легко ввести в оману. Сьогодні зірки пропонують представникам знака опанувати себе та наполягти на одному варіанті важливого рішення.

Скорпіон

Скорпіони набагато добріші, ніж про них заведено думати, хоч вони і приховують свою емпатію десь глибоко в душі. Їх дуже легко розчулити зворушливими історіями, через які вони готові робити безрозсудні вчинки, які іноді – ось як сьогодні – виявляються марними.

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