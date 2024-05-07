Три знаки зодіаку, які можуть видалити зі свого життя тих, хто їм заважає чи шкодить

Нинішній день, символом якого є спрут, в астрологічній традиції пов'язаний з ім'ям царя Ірода: його важка енергетика вважається небезпечною для людей, особливо тих, хто неправильно – і неправедно – прожив попередній місячний цикл. Але неприємностей можна не лише уникнути, а й отримати з них користь.

Сьогодні, 7 травня, використовувати енергію дню у своїх інтересах можуть представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них зірки радять видалити зі свого життя тих, хто їм заважає або шкодить.

Телець

Тельцям, які останнім часом не розуміють, чому їхні професійні проєкти постійно зазнають невдач, зірки рекомендують подивитися на всі боки – можливо, хтось із колег багато робить для цього. Як мінімум, із ним треба припинити ділитися своїми міркуваннями.

Рак

Для Раків розставання з коханою людиною – особливо якщо стосунки з нею оформлені офіційно – схожі на катастрофу, тому вони йдуть на такий крок тільки в крайньому разі. Але сьогодні тим із них, хто відчуває, що партнер їм невірний, доведеться це зробити.

Стрілець

Стрільцям як одному з найдружніших знаків зодіаку важко розлучатися з друзями навіть після їхніх непорядних вчинків – вони вважають за краще їх пробачати. Але сьогодні вони зрозуміють, що людина, яку вони вважають другом, стала ворогом, тож не варто шкодувати про розставання.

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