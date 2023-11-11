Три знаки зодіаку, які можуть заплатити за кармічними боргами

День, коли багато хто на власному досвіді зможе переконатися у справедливості прислів'я «що посієш, те й пожнеш». Вчинки, здійснені в нещодавньому – а, можливо, і далекому – минулому, отримають своє продовження.

Сьогодні, 11 листопада, про те, що таке кармічні борги, дізнаються представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них, хочуть вони того чи ні, доведеться за ними заплатити

Овен

За Овнами, відомими своєю запальністю, зазвичай тягнеться цілий шлейф образ, які вони – коли навмисне, а коли й ненароком – завдали іншим людям. Не дивно, що час від часу їм – ось як сьогодні – доводиться платити за кармічними боргами – головне розуміти, що нічого в житті не відбувається просто так.

Близнята

Близнята — знак щасливий: їм, на відміну від інших, вдається іноді уникати впливу карми, навіть незважаючи на те, що вони цілком на нього заслуговують. Але сьогодні їм доведеться відповісти за те, що вони зробили деякий – іноді досить тривалий час тому: можливо, це стане уроком, який їм необхідно засвоїти.

Стрілець

Стрільці зрідка ображають когось навмисно – найчастіше це відбувається через непорозуміння: як правило, вони спочатку говорять і тільки потім розуміють, що саме сказали. Не дивно, що їхня необачність не є виправданням для вищих сил, тому їм доводиться платити за рахунками.

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