Три знаки зодіаку, які сьогодні будуть ковалями свого щастя

Неоднозначний, а тому непростий день, який несе людям як позитив, так і негатив, через що він може бути як активним, так і пасивним. Залежить "якість" дня від багатьох факторів – зокрема й від волі самої людини. Оскільки перед кожним стоятиме альтернатива, на чий бік стати – добра чи зла, дорікати в разі невдалого вибору згодом доведеться лише собі.

Сьогодні, 27 листопада, долю представників усіх знаків зодіаку визначатимуть їхні вчинки, але три з них по-справжньому стануть ковалями свого щастя.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам зірки наполегливо радять зробити те, що зазвичай викликає у них негативні емоції – вийти із зони комфорту та виявити ініціативу, причому особливо це стосується особистого життя. Якщо представники знака хочуть, щоб воно склалося максимально вдало, їм необхідно припинити чекати на манну небесну і хоч щось для цього зробити – наприклад, запросити кохану людину на побачення.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони – особливо ті з них, хто давно мріє про кардинальні життєві зміни – саме сьогодні мають ухвалити рішення, яке їх до них приведе. Можливо, представникам знака здаватиметься, що дії, які від них вимагаються, надто складні, та іншого виходу у них просто немає – інакше їм доведеться ще довго задовольнятися нинішнім станом справ.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козорогам зірки наполегливо рекомендують відсунути убік роботу, якою вони продовжують займатися навіть у вихідний, і подумати про те, як просунутися кар'єрними сходами, чим їм бажано зайнятися вже завтра. Звичайно, для цього доведеться попрацювати, але, як відомо, щоб рибу їсти, треба у воду лізти, тим більше, що фізичні – та й моральні – зусилля представників знака ніколи не лякали.

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