Три знаки зодіаку, які сьогодні будуть незадоволені своїми близькими

День темної негативної енергетики, яку астрологи називають демонічною. Конфліктність і дратівливість у такий час буквально витають у повітрі, тому дуже важко стримати бурхливі негативні емоції і ні з ким не посваритися.

Сьогодні, 16 травня, дратівливість «накриє» представників усіх знаків зодіаку, але три з них будуть незадоволені своїми близькими, про що не проминуть їм сказати.

Близнята

Близнята люблять своїх близьких, рівно настільки, наскільки це не обмежує їхню персону, до того ж усіх, включаючи батьків, вони оцінюють з точки зору корисності їм. Виняток із правила становлять лише діти, але й їм сьогодні краще не потрапляти під гарячу руку представників знака.

Рак

Раки цінують свою сім'ю понад усе, тим дивовижнішим для їхніх близьких стане сьогоднішній настрій представників знака, під впливом якого вони лаятимуть усіх без винятку – як із приводу, так і без. Щоб не порушити мир у сім'ї, доведеться стримати емоції.

Діва

Діви і будь-якого іншого дня бувають незадоволені тими, хто їх оточує, сьогодні їх може буквально розпирати від обурення. Чи варто говорити про те, що взаємини з найближчими людьми можуть загостритися до межі, а це навряд чи сподобається представникам знака.

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