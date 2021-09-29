Три знаки зодіаку, які сьогодні будуть особливо таланистими

День чистої доброчинної енергетики, яку небажано порушувати конфліктами, сварками, суєтою і гучними криками. Зате можна — і треба — демонструвати свої здібності, а розроблені в цей час плани в найшвидшому часі приведуть до сприятливих життєвих змін. Втім, успіх сьогодні буде супроводжувати всіх, незалежно від того, під яким знаком людина з'явилася на світ.

Сьогодні, 29 вересня, щасливими будуть представниками всіх знаків зодіаку, але три з них можуть особливо на неї розраховувати.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята — особливо ті з них, хто перебуває в пошуках другої половинки — цілком можуть розраховувати на доленосну зустріч, яка відбудеться, коли вони зовсім не будуть цього очікувати, що, втім, зробить те, що сталося, ще приємнішим. А ось те, як складуться їхні стосунки з новим знайомим, цілком і повністю буде залежати від самих представників знака.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези, які — ніде правди діти — є улюбленцями долі, і сьогодні виявляться в перших лвах тих, хто прийшов за дарами Фортуни. Вони можуть розраховувати на удачу у всіх життєвих сферах, але першорядною все-таки стане матеріальна: комусь виплатять гонорари за попередню роботу, комусь — запропонують нову, куди більш вигідну, ніж колишня.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіонів цього дня успіх буде супроводжувати в усіх життєвих сферах, але, незважаючи на це, зірки рекомендують представникам знака вибрати один напрям, погнатися за всіма "зайцями" не вдасться навіть таким спритним людям, як вони. Визначитися з тим, що для них у цей момент важливіше, буде неважко, куди складніше — відмовитися від інших можливостей, які надасть в цей час доля.

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