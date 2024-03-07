Три знаки зодіаку, які сьогодні будуть схильні до самовдоволення

Нинішній день – час набуття мудрості, яка має не лише прямий, а й зворотний бік. Перший несе в собі важливі для життя і роботи знання, які можна зачерпнути з різних джерел, другий – стане основою для самовдоволення і, як наслідок, самоошуканства, яке ні до чого доброго не приведе.

Сьогодні, 7 березня, відчувати задоволеність своєю персоною – без будь-яких підстав – можуть представники всіх знаків зодіаку, але три з них під його впливом можуть ошукатися стосовно самих себе.

Близнята

Близнята схильні до самовдоволення – їм здається, що вони все роблять краще за інших, і час від часу таке їхнє переконання дійсно відповідає дійсності. Але сьогодні жодних приводів для переваги у них не буде, зате, прийнявши його за аксіому, вони, найімовірніше, налаштують проти себе оточення – зокрема й близьких людей.

Лев

Леви, як правило, задоволені собою без будь-якого — навіть мінімального — приводу, представники цього знака з цим народжуються. Щоправда, найчастіше вони демонструють це нешкідливим способом – оточення сприймає їх такими, такі вони є. Але сьогодні щось може піти не так, тож краще на якийсь час зняти «корону».

Риби

Рибам у більшості зарозумілість невластива, але іноді у них трапляється напад, і тоді ніхто не знає, чого від них очікувати. Сьогодні якраз такий випадок, коли представники знака можуть, образно кажучи, взбрикнути, що матиме не найприємніші наслідки – результатом такої поведінки стане втрата добрих друзів.

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