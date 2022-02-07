Три знаки зодіаку, на яких сьогодні чекає доленосна розмова

День не призначений для активних дій – однаково очікуваних результатів вони не принесуть. Щоб не сидіти, склавши руки, можна підтягнути "хвости", які виникли за попередній період — як професійні, так і побутові. Проте це час, сприятливий для спілкування з людьми, які вас оточують, і від якого ніяк не можна відмовитися.

Сьогодні, 7 лютого, важлива розмова чекає на представників багатьох знаків зодіаку, але для трьох із них вона може виявитися по-справжньому доленосною.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам зірки обіцяють зустріч із людиною з минулого, у відносинах з якою свого часу так і не були поставлені всі крапки над "і". Тепер вона – абсолютно несподівано для представників знаку – з'явиться, щоб завершити цей процес. Не варто сприймати ці слова з негативного погляду: цілком можливо, що зв'язок з нею вийде на нове коло і їм вдасться вдруге увійти в одну й ту саму воду, тож не варто втрачати щасливий шанс.

Терези (24.09 – 23.10)

Терезам давно час поговорити із близькою людиною, стосунки з якою залишають бажати кращого. Якою б не була причина розбіжностей, їх необхідно вирішувати – в той чи інший бік, далі відкладати цей процес до нескінченності не можна. До того ж, найімовірніше, саме цього дня представникам знаку доведеться ухвалити важливе рішення про те, чи варто продовжувати спільне життя, чи краще розлучитися, залишивши хороші враження одне про одного.

Риби (19.02 – 20.03)

Рибам загрожує важлива розмова з керівництвом, щоправда, якою вона буде – позитивною чи негативною – залежить лише від них самих, точніше, від того, як вони працювали останнім часом. Якщо керівництво було незадоволене їх діяльністю, можливо, йтиметься про те, як оптимізувати процес їхньої роботи. Ну а ті, хто відзначився на робочому місці, цілком можуть розраховувати на приємну з усякого погляду пропозицію про нову посаду з відповідною заробітною платою.

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