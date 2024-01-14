Три знаки зодіаку, які сьогодні дізнаються щось важливе про своїх предків

День безпосередньо пов'язаний з деревами – як у прямому, так і в переносному значенні. З одного боку, можна садити – і пересаджувати – будь-які рослини (беручи до уваги пору року, йдеться про домашні квіти), з іншого – треба вивчати своє сімейне дерево, дізнаючись усе можливе про своїх предків.

Сьогодні, 14 січня, цікавитися своїм родоводом необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них вдасться дізнатися про своїх предків щось дуже цікаве.

Близнята

Близнята дуже щемливо ставляться до свого походження, хоча рідко кажуть про це будь-кому, залишаючи факти про нього, так би мовити, для внутрішнього користування. Сьогодні вони можуть дізнатися щось, що дасть їм привід для задоволення – як своїми родичами, так і собою, оскільки вони є їхнім продовженням.

Діва

Діви настільки сильно хочуть пишатися своїм походженням, що часто викривляють дані про своє походження, видаючи бажане за дійсне. Але сьогодні вони – зовсім несподівано для себе – виявлять на своєму генеалогічному дереві, наприклад, прабабусю-графиню, що значно підвищить їхню самооцінку.

Терези

Терезам, які вагаються, намагаючись вирішити важливе життєве питання, зірки радять заглибитися в історію своєї родини. Як результат, вони з подивом можуть виявити, що хтось із родичів – причому не з найдальніх – не лише стикався зі схожою проблемою, а й успішно її вирішив – треба взяти на озброєння його досвід.

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