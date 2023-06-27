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Три знаки зодіаку, які сьогодні дізнаються, як позбутися неприємностей

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
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Три знаки зодіаку, які сьогодні дізнаються, як позбутися неприємностей

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків зодіаку / Фото: Credits

День сприятливий для будь-яких нових починань. Зірки допомагають тим, хто не сидить без діла, а діє, навіть незважаючи на можливі перешкоди: їх боятися не варто – вони самі бояться тих, хто наполегливо йде вперед. Також у цей час доля – або Всесвіт – подасть людині знак щодо того, як їй позбутися неприємностей, що переслідують її, головне – дослухатися до цих порад.

Сьогодні, 27 червня, змінити життя на краще зможуть представники всіх знаків зодіаку, але троє з них дізнаються, як позбутися неприємностей.

Повільні та неквапливі Тельці (21.04 – 21.05) багато втрачають через те, що не встигають вчасно вхопитися за щасливий шанс, який найчастіше перехоплюють у них під носом інші. Звичайно, перевиховати їх, зробивши більш спритними, неможливо, але сьогодні вони зможуть опинитися в потрібний час у потрібному місці, отримають варте заздрості замовлення і зроблять із цієї ситуації важливі висновки.

Близнятам (22.05 – 21.06), неприємності яких останнім часом пов'язані з тим, що вони не можуть порозумітися зі своїми близькими, схоже, настав час піти на прийом до психотерапевта – він не лише заспокоїть невгамовних представників цього знака, а й допоможе їм грамотно вибудувати стосунки з рідними й коханими людьми. Та ось до подруг їм із цією метою краще не звертатися, інакше можна втратити останніх.

Оптимістичні Стрільці (23.11 – 21.12), які останнім часом часто сумують, бо зазнають фінансових труднощів – і це має астрологічні причини, – знайдуть цілком прийнятний вихід зі становища. Їм на думку може спасти воістину геніальна ідея, втіливши яку в життя, вони зможуть значно покращити своє матеріальне становище – причому не разово, а на постійній основі.

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Дата публікації
Перегляди
41
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