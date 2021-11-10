Три знаки зодіаку, які сьогодні готові будуть зрушити гори

День потужної енергетики, яка продовжує опускатися на Землю, наповнюючи людей небаченою досі силою. Під її впливом кожному здаватиметься, що море по коліно, тому він – особливо у професійному плані – здатний зрушити гори. Зрозуміло, це не зовсім так, проте сили, які опанували людину, такі, що вона справді може зробити те, що раніше було їй не до снаги.

Сьогодні, 10 листопада, зрушити гори – зрозуміло, у переносному значенні слова – готові будуть представники всіх знаків зодіаку, але три з них виявлять особливу активність.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни – один із найактивніших знаків зодіаку: їхній символ – молодий вогонь, яскравий та сильний. Вони і будь-якого іншого дня готові штурмувати будь-які вершини і, більш того, успішні у цьому питанні, сьогодні ж зірки створять всі умови для їхніх трудових подвигів. За що б вони взялися, їм вдасться зробити по-справжньому неможливе. Сьогодні на ентузіазм, властивий представникам знака, може накластися сильна космічна енергія, яка зробить їх непереможними.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви також мають не менш сильну енергетику, тому і для них не існує вершин, які вони не могли б взяти, особливо якщо добре розбіжаться. Сьогодні, коли до їхнього особистого потенціалу додасться потужність космічної енергії, вони здатні будуть стерти всі перешкоди, які в недобру для них годину виростуть на шляху у представників знака. Втім, торкнеться це лише вирішення професійних та побутових питань – у коханні сила – особливо фізична – їм не помічниця.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони — незважаючи на те, що вони використовують силу не вогню, як два попередні знаки, а води — в силі їм зовсім не поступаються. Вони теж готові змітати будь-які перешкоди, незважаючи на їхню якість – висоту і міць – і кількість. Сьогодні їхніми "горами", які вони зрушать легко і швидко, стануть як професійні, так і особисті завдання. Головне, вчасно зупинитися, не замахуючись на ті цілі, без яких вони на цьому життєвому етапі можуть обійтися – навіщо витрачати час і сили даремно.

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