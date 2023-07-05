Три знаки зодіаку, які сьогодні мають бути готовими до несподіванок

Нинішній день характерний насамперед тим, що людина ніби пливе в ньому волею хвиль, не чинячи опір впливу навколишнього простору і людей, що перебувають у ньому. У такий час легко потрапити під вплив того, хто морально сильніший за нас, але водночас не обтяжує себе порядністю. Також треба бути готовими до несподіванок, які можуть упасти – буквально як сніг на голову.

Сьогодні, 5 липня, несподіванок можна очікувати представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них необхідно особливо до них приготуватися.

Овни (21.03 – 20.04), які, як правило, мають твердий характер, сьогодні можуть втратити всю свою силу, через що з ними – з великою часткою ймовірності – станеться те, що, як правило, не трапляється. Так, наприклад, їм зовсім несподівано впадуть на голову далекі родичі, а у представників знака не вистачить рішучості виставити їх за двері – доведеться терпіти їхню присутність.

Дипломатичні Терези (24.09 – 23.10) якось миттєво – на щастя, лише на день – розгублять усі свої комунікативні якості, через що не зможуть домовитися навіть на найбанальніші теми. Не дивно, що це приведе їх до повних несподіванок – наприклад, близька людина раптово зробить щось, на що, здавалося б, нездатна. Головне, не починати сварку сьогодні, а вже завтра вдасться порозумітися з нею.

Романтичним Рибам (19.02 – 20.03) не варто пускати на самоплив взаємини з близькою людиною, особливо якщо біля неї постійно крутиться найкраща подруга. Несподіванка в такому разі може бути не найприємніша, тому, щоб її уникнути, необхідно бути уважнішим до близької людини – навіть у такий, здавалося б, не найпростіший день, як сьогоднішній.

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