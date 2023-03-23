Три знаки зодіаку, які сьогодні мають ухвалити важливе рішення

Перша половина дня буквально просочена негативною місячною енергією, яка робить людей дратівливими та агресивними, що, своєю чергою, не найкращим чином впливає на їхню поведінку та самовідчуття. Незважаючи на необхідність тримати емоції під контролем, таки доведеться, хочемо ми того чи ні, вести звичний спосіб життя – працювати, виконувати поставлені начальством завдання –зокрема й ухвалювати важливі рішення.

Сьогодні, 23 березня, ухвалювати серйозні рішення належить представникам усіх знаків зодіаку, але на трьох із них у цьому сенсі ляже особлива відповідальність.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви завжди впевнено йдуть уперед, незважаючи на перешкоди. Однак, перш ніж зробити перший крок, навіть таким упевненим у собі людям, як вони, необхідно з'ясувати, в який, власне, бік рухатися. Сьогодні максимально сприятливий визначення необхідного напрямку – головне, відключити емоції, які можуть перешкодити думати, і ухвалити єдино правильне рішення.

Діва (22.08 – 23.09)

У Дів як у одного з найобачніших знаків проблем із ухваленням рішень, як правило, не виникає – вони точно знають, чого хочуть, і, найголовніше, як цього досягти. Нинішній день лише додасть їм впевненості у своїх силах та правильності обраного шляху. Представникам знака залишиться тільки – для більшої впевненості – все продумати, зважити, прорахувати, а – за кілька днів – вже й діяти.

Терези (24.09 – 23.10)

Терезам ухвалення рішень дається важко – постійні коливання не дають їм можливості зупинитися на чомусь одному. Але сьогодні їм вдасться досить швидко — і безпомилково — прорахувати всі фактори за і проти і зробити єдино правильний вибір. Ну а далі залишиться тільки діяти, а з цим за наявності плану вони впораються досить швидко і, що важливо, без особливих труднощів.

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