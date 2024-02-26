Три знаки зодіаку, які сьогодні повинні себе контролювати

День всесвітньої гармонії, головним відчуттям якого виявиться відчуття життєлюбства – його зазнають навіть запеклі песимісти. Але в такого світовідчуття є і зворотний бік: відсутність контролю над своїми емоціями може поставити людину в, м'яко кажучи, незручне становище.

Сьогодні, 26 лютого, контролювати себе необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них, цілком можливо, доведеться червоніти через свою поведінку.

Телець

Тельці, які тривалий час контролюють себе, не звертаючи уваги не лише на ризиковані жарти та прозорі натяки, а й на навмисні образи, сьогодні можуть розлютитися – в буквальному сенсі цього слова. Вбити вони, звісно, нікого не зможуть, але наговорять таке, що може знищити їхні стосунки зі співрозмовником.

Діва

Діви у своєму звичайному стані справляють враження своєрідних "снігових королев" – холодних, які не відчувають жодних емоцій. Та сьогодні, вживши певну кількість алкогольних напоїв, представники знака можуть здивувати навіть тих, хто їх добре знає – все ж бажано стриматися.

Стрілець

Стрільці – знак надто відвертий, вони не втримають жоден секрет, який стосується важливих моментів їхнього життя. Сьогодні – під впливом енергій дня – вони можуть розповісти співрозмовникам про те, в чому в інший час і самі собі не зізнаються – чи варто казати про те, що вже завтра вони про це пошкодують.

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