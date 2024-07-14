Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть бути незадоволені своїми близькими

Перший – "сатанинський" – темний і небезпечний день місячного календаря, який вважається несприятливим для будь-яких дій – причому йдеться не лише про нові проєкти, а й про ті, що вже перебувають у роботі. В такі дні ми конфліктні, сварливі, нетерпимі до свого оточення, втім, відповідним чином люди навколо ставляться до нас.

Сьогодні, 14 липня, нетерпимими до свого оточення будуть представники всіх знаків зодіаку, але три з них будуть незадоволені своїми близькими.

Близнята

Близнята часто бувають незадоволені близькими людьми, хоча зазвичай вони роблять для представників знака все, що лише можна, і навіть більше. Невдячність, яка їм властива, сьогодні зросте в рази, а отже, тим, хто перебуває поряд, треба уникати спілкування з ними.

Діва

Діви в поганому настрої здатні зіпсувати життя будь-кому, а оскільки рідні й кохані люди перебувають у безпосередній близькості до них, саме для них небезпека зростає в рази. Представникам знака було б непогано згадати, що ці люди нічого поганого їм не зробили.

Риби

Риби – один із найспокійніших знаків, але якщо їх розгнівати, вони бувають по-справжньому страшними. Сьогодні настрій їм може зіпсувати будь-яка дрібниця, і як результат, під удар потраплять ті, хто для них найдорожчий – рідні та близькі люди, тож бажано цього уникати.

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