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Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть бути вкрай незадоволені собою

Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть бути вкрай незадоволені собою

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку / Фото: Credits

День протистояння добра і зла, яке виражається зокрема і в нашій невпевненості в собі та невдоволенні своїми – як професійними, так і особистими – досягненнями. Оскільки таке ставлення до себе – не більше ніж вплив енергій Місяця, воно триватиме недовго – до завтрашнього дня, але сьогодні настрій може зіпсувати всерйоз.

Сьогодні, 1 лютого, незадоволені собою та своїми досягненнями можуть бути представники всіх знаків зодіаку, але у трьох із них через це серйозно зіпсується настрій.

Лев

Леви – на їхній погляд – завжди мають рацію за визначенням: не може така досконалість з крові й кості, як представники цього знака, припуститися хоч якоїсь хиби. Однак сьогодні ці царі зодіакального кола можуть – протягом цілого дня, що для них дуже багато – бути незадоволеними собою.

Скорпіон

Скорпіонам невластива манія величі, за якої люди завжди задоволені собою, але в глибині душі вони мають впевненість у собі, яку мало хто може похитнути. Проте іноді – ось як сьогодні – вони можуть засумніватися в тому, що зробили чи роблять.

Стрілець

Стрільці дуже зрідка бувають незадоволені собою: вони впевнені, що завжди роблять правильно – як у будь-якій конкретній ситуації, так і взагалі. Тим неприємнішим для них виявиться відчуття власної неправоти або припущеної прикрої помилки.

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