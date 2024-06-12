Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть «накаркати» собі неприємності

День, коли нам необхідно бути максимально обережними зі словами – вони практично миттєво можуть матеріалізуватися і кричати «охорона, скасування!», доводити, що ми хотіли отримати щось інше, буде пізно. Особливо небажано робити негативні припущення, з якими ми не хотіли б зіткнутися у житті.

Сьогодні, 12 червня, необережні негативні припущення можуть ускладнити життя представників усіх знаків зодіаку, але три з них можуть накаркати собі неприємності.

Телець

Тельці у пориві гніву можуть висловитися досить різко, до того ж, під впливом негативних емоцій можуть побажати зла як іншим, так і собі. І якщо у будь-який інший час такий вислів не завдасть їм шкоди, то сьогодні все може вийти з точністю до навпаки.

Рак

Раки, як сумні П'єро зодіакального кола, часто чекають на неприємності, чим притягують їх до себе. Ось і сьогодні вони можуть почати голосити щодо того, що їм завжди не щастить, і сьогоднішній день винятком не стане – чи варто дивуватись, що так і буде?

Козоріг

Козороги, зіткнувшись із труднощами у роботі над новим проєктом, засмучені цілком можуть вселяти самим собі, що в них нічого не вийде, тим самим запрограмувавши себе на невдачу. Виправляти щось згодом буде пізно, тому краще до цього не доводити.

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