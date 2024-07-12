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Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть «накаркати» собі неприємності

Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть «накаркати» собі неприємності

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку / Фото: Credits

День потужної енергетики, коли матеріалізуються не лише наші дії – плани практично одразу ж стають реальністю, а й слова збуваються з фантастичною швидкістю. Особливо обережними необхідно бути зі злими висловлюваннями, на чию адресу вони не були б спрямовані, – про них дуже швидко доведеться пошкодувати.

Сьогодні, 12 липня, обережність у висловлюваннях необхідна представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них не можна говорити нічого поганого про себе – можна «накаркати» неприємності.

Овен

Овни, як правило, не бачать нічого поганого в тому, щоб – заради вдалої, як їм здається, приказки – сказати щось негативне на свою власну адресу. Сьогодні зірки категорично не рекомендують їм цього робити – навряд чи їх потішить жарт, який перетворився на реальність.

Рак

Раки, які у всьому бачать небезпеку для себе, часто озвучують свої страхи, коли діляться ними з друзями та близькими. Сьогодні робити цього не можна в жодному разі: навіть якщо якісь побоювання існують, бажано залишити їх з собою та не вимовляти вголос.

Стрілець

Стрільці не завжди бувають господарями своїм словам – вони вимовляють їх, перш ніж встигають над ними подумати, що сьогодні може бути по-справжньому небезпечним. Хоча б цього дня потрібно намагатися цензурувати потік слів, не вдягаючи негатив у вербальну форму.

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