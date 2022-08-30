Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть зурочити себе

День, протягом якого потрібно якнайбільше діяти і якнайменше говорити. Особливо небажано ділитися з кимось своїми планами на майбутнє – як професійними, так і особистими, великий ризик зурочити приємні події, які можуть статися. Найприкріше, що людина зробить це сама – з власної ініціативи.

Сьогодні, 30 серпня, зурочити себе можуть представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них необхідно бути особливо обережними з висловлюваннями.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни — вже водиться за ними такий гріх — люблять похвалитися, тому слова злітають у них з язика набагато раніше, ніж вони встигають подумати над тим, чи варто про це говорити. Ось і сьогодні вони, як кажуть, заради червоного слівця, можуть виговорити найважливішу свою таємницю – чи варто після цього дивуватися, що задумане не здійсниться? Зірки радять представникам знака спочатку здійснити задумане, а вже потім хвалитися.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільцям дуже важливо перебувати у центрі уваги оточення. Вони використовують будь-які теми для того, щоб підтримати інтерес із боку тих, з ким розмовляють. Відчувши, що до них холонуть, вони підвищують градус розмови і, не помітивши, можуть розповісти те, про що промовчали б навіть під тортурами. Зірки радять представникам знака подумати, чи вартий миттєвий та нетривалий успіх такої ціни.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби, як відомо, — головні мрійники зодіаку, що, щоправда, заважає їм бути людьми практичними і навіть приземленими. Сьогодні будуть однаково затребувані обидві ці якості: мрії представників знака, схоже, будуть набувати конкретних рис, про які не варто нікому розповідати, поки вони не стануть реальністю. А якщо ні, то енергія, яка необхідна для їх здійснення, піде в нікуди.

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