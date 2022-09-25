Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть нажити собі ворогів

Найскладніший день місячного гороскопа змушує людину почуватися слабкою, безвольною і беззахисною перед обставинами. Будь-яка складна ситуація може вийти з-під контролю, що особливо небезпечно для стосунків: конфлікт, що розпочався цього дня, легко може перерости у ворожнечу, яка триватиме роками. Необхідно бути максимально обережними, щоб не нажити собі серйозних ворогів.

Сьогодні, 25 вересня, нажити собі ворогів можуть представники всіх знаків зодіаку, та три з них ризикують цим більше за інших.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви часто дозволяють собі пихате і, як наслідок, зневажливе ставлення до людей навколо – недивно, що останні можуть надовго затаїти на представників знака зло. Щоб цього не сталося, потрібно – хоча б сьогодні – поводитися більш демократично і тоді, як кажуть у таких випадках, люди до них потягнуться, бо у протилежному разі набуття ворогів не уникнути.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви часто бувають занадто категоричними: вони не люблять або не вміють увійти в становище інших людей і приймати їхню точку зору. Сьогодні – втім, як і будь-якого іншого дня – це може призвести до ворожих відносин з кимось із тих, кого представники знака не зрозуміють і тим самим поставлять у незручне становище. Можливо, варто зважати не лише на себе, а й на інших?

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони, як любителі чорного гумору, часто не відчувають межі, за якою починаються недозволені жарти і, як наслідок, образа з боку тих, від кого вони походять – тобто від представників знака. Сьогодні об'єкт для шпильок виявиться особливо уразливим, а отже, і мстивим. В його особі ворога краще не набувати – буде собі дорожче, тож краще сьогодні взагалі не жартувати.

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