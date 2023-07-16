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Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть нажити собі ворогів

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
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Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть нажити собі ворогів

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків зодіаку

День світлої та чистої, але водночас дуже тендітної енергетики, яка може, як кришталь, тріснути і розпастися на частини навіть від гучного звуку, що вже й казати про неввічливі висловлювання або різкі рухи. Не варто ні словом, ні ділом ображати інших людей – через надмірну уразливість вони можуть затаїти зло, причому зробити це всерйоз і надовго.

Сьогодні, 16 липня, образити когось із навколишніх можуть представники всіх знаків зодіаку, але три з них здатні нажити собі справжніх ворогів.

Овни (21.03 – 20.04), які вирізняються бурхливою вдачею, зіткнуться з тим, що недоброзичливці щосили спробують вивести їх із рівноваги. Провокацій буде багато, тому є ймовірність того, що врешті-решт представники знака не витримають і наговорять багато неприємних речей, чого згодом їм, найімовірніше, не пробачать.

Страшним у гніві Тельцям (21.04 – 21.05) сьогодні бажано якомога менше спілкуватися з людьми, які їх оточують, і якнайбільше працювати, незважаючи на вихідний. Це відволіче їх як від недружніх випадів з боку, так і від власної негативної реакції на них, яка – з великою ймовірністю – допоможе їм нажити собі ворогів.

Лихопомним і мстивим Дівам (22.08 – 23.09) сьогодні не варто ні на кого ображатися, і тим паче – когось ображати. Опонент може виявитися настільки ж лихопомним і мстивим, а то й перевершить представників знака за всіма цими показниками. Затаївши зло, він може з часом пригадати всі образи, і тоді Дівам не позаздриш.

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Дата публікації
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