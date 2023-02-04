Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть ошукатися у своїх очікуваннях

День, коли навіть спокійні, врівноважені і впевнені в собі люди стають нервовими, вразливими і недовірливими – будь-яка дрібниця може вивести нас з себе і вкинути в безодню депресії. Усьому виною – негативна місячна енергія, яка вже надвечір випарується без сліду, але нервів потріпає неабияку кількість. Найнеприємніше в цю місячну добу – ошукатися у своїх очікуваннях, які – ніби навмисне – спокушатимуть людину.

Сьогодні, 4 лютого, обдуритися у своїх очікуваннях можуть представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них краще взагалі нічого не очікувати від життя, тоді гарні події, які можуть статися, стануть приємним сюрпризом.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези – через властиву їм дипломатичність – вміють домовлятися з усіма, включаючи найнезговірливіших співрозмовників, що створює їм репутацію незамінних переговорників та привід для задоволення собою. Проте представникам знака не варто надто задаватися, вважаючи, що не існує опонента, якого вони не зможуть переконати у своїй правоті – схоже, сьогодні такий знайдеться.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козорогам, які намітили на сьогоднішній день важливу ділову зустріч, зірки, ймовірно, приготували не найприємніший сюрприз. Сама зустріч відбудеться, але результату, на який націлені представники знака, а вони очікують від цієї розмови пропозиції нової – грошової – роботи, їм навряд чи вдасться досягти. Але зневірятися не варто – на них чекає цікавіша пропозиція.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби – головні мрійники зодіаку, і, як правило, їхні мрії пов'язані з романтичними стосунками та пристрастями, які вони відчувають і у фантазіях, і наяву. Сьогодні — як, втім, і завжди — представники цього велелюбного знака будуть налаштовані на запаморочливу зустріч, але вона — з об'єктивних причин — найімовірніше, не відбудеться, так що краще не тішитись.

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