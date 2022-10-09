Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть образити когось із оточення

День оманливий і мінливий: виникає багато спокус, яким важливо і потрібно протистояти, інакше легко можна стати жертвою несумлінних людей. Поведінку кожного з нас визначатиме не розум чи мораль, а інстинкти, тому сьогодні можна здійснювати непристойні вчинки. Перш ніж щось зробити, необхідно ретельно продумати кожен свій крок.

Сьогодні, 9 жовтня, образити когось із оточення можуть усі знаки зодіаку, але три з них можуть особливо відзначитись у цьому сенсі.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни відомі своєю запальністю, але сьогодні навіть вони самі будуть здивовані тим, наскільки далеко їх занесе. Іскри роздратування сипатимуться у представників знака, як у кішки з хвоста, і горе тому, хто потрапить під їхню гарячу руку – образи такій людині не уникнути. І той факт, що нашим Овнам незабаром стане соромно за їхні слова, положення не виправить.

Лев (23.07 – 21.08)

Левам вибудовувати стосунки з людьми із оточення заважають їхні зарозумілість і зневага, яка часто маскується під широту їхньої натури. Сьогодні вони можуть перейти межу, яка відокремлює заступницьку поведінку від бажання образити та принизити. Мине зовсім небагато часу, і Леви зрозуміють, що поводилися неналежним чином.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільцям, які, як відомо, не відрізняються особливою тактовністю, бажано тримати язик за зубами. В іншому разі, зовсім не думаючи про те, що роблять щось неправильно, вони можуть бовкнути щось таке, чим всерйоз скривдять когось із друзів чи знайомих. Найголовніше, що вони навіть не звернуть на інцидент уваги, а ось співрозмовник затамує зло надовго.

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