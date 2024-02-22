Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть отримати несподіваний прибуток

Нинішня місячна доба, символом якої є колесо, характеризується вторгненням у наше життя минулого. Воно може прийняти будь-який — часом зовсім незвичний і несподіваний — вигляд: наприклад, фінансовий, коли до людини нарешті приходять гроші, на які вона давно махнула рукою.

Сьогодні, 22 лютого, вирішити фінансові питання, що зависли в минулому, можуть представники всіх знаків зодіаку, але три з них можуть отримати несподіваний прибуток.

Овен

Овни, які деякий час тому зробили роботу, за яку їм досі не заплатили, можуть розраховувати на те, що «нагорода», тобто заслужені гроші, нарешті «знайде героя». Важливо розуміти, що в організації, яка вирішить розрахуватися, корисливі причини – вона хоче продовжити співпрацю.

Близнята

Близнята, які генерують продуктивні ідеї, у минулому висловили одну таку думку потенційному роботодавцю, але, на жаль, не отримали відповіді. Сьогодні вони можуть не тільки дізнатися, що їхня пропозиція не забута і незабаром буде втілена в життя, а й отримають за неї винагороду – так би мовити, авансом.

Козоріг

Козороги, які просто не можуть сидіти склавши руки, далеко не завжди вчасно та в повному обсязі отримують винагороду за свою працю. Сьогодні такі прикрощі їм не загрожують – навпаки, вони, зовсім несподівано для себе, отримають прибуток за роботу, яка була зроблена нещодавно – наприклад, у попередній місяць.

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