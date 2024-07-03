Три знаки Зодіаку, які сьогодні можуть отримати несподіваний прибуток

Нинішній день сповнений позитивної енергії та сприятливий для серйозної роботи – щоправда, зірки радять відмовитися від нових проектів, а зайнятися завершенням старих – це вдасться зробити блискуче. Також велика ймовірність несподіваних та приємних фінансових подій.

Сьогодні, 3 липня, приємні фінансові події можуть статися в житті представників усіх знаків Зодіаку, але на трьох з них чекає несподіваний – швидше за все, побічний, тобто не пов'язаний з основним місцем роботи – прибуток.

Телець

Тільці – прихильники пасивного прибутку, для якого нічого не потрібно робити, тому найбажанішим доходом для них є відсотки з депозитом або орендна плата від квартир, що здаються в оренду. Сьогодні у них може з'явитися ще одне – аналогічне – джерело доходу.

Діва

Дівам вдасться укласти угоду, яка дозволить – в обхід їхньої основної роботи – отримати непоганий і, можливо, постійний дохід, тому до будь-якої пропозиції такого роду, який надійде сьогодні, слід поставитися уважно та вдумливо.

Скорпіон

Скорпіони, що час тому зробили добру справу комусь із оточуючих, цілком можуть розраховувати на подяку від Всесвіту. Швидше за все, воно прийде не від тієї людини, яку вони облагодіювали, але світової гармонії буде дотримано.

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