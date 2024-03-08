Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть отримати приємні новини від друзів та коханих

День, коли зірки не рекомендують розпочинати роботу над новими проєктами, водночас із тих, які вже перебувають у роботі, можна отримати максимум вигоди – як моральної, так і матеріальної. Також це час сюрпризів, одним із яких може стати отримання приємних новин.

Сьогодні, 8 березня, сюрпризи чекають на представників усіх знаків зодіаку, трьох із них очікують приємні новини від друзів та коханих.

Овен

Овни, які мають багато друзів, можуть дізнатися, що проблема, над вирішенням якої вони б'ються останнім часом, практично вирішена тими, хто любить представників знака і бажає їм добра. Найголовніше у такому разі – висловити щиру подяку близьким людям – важко сперечатися з тим, що вони її заслужили.

Телець

Тельці, які перебувають у досить складному життєвому становищі, саме сьогодні можуть дізнатися, що колись кохана людина, дізнавшись про їхню нинішню ситуацію, готова приїхати і допомогти їм усе розрулити. Найприємнішим у цій історії стане той факт, що допомогою справа не обмежиться – можливо, їм вдасться відновити романтично стосунки.

Терези

Терези, які давно не отримували звісток від коханої людини, і вже не знали, що і думати, можуть розраховувати на довгоочікуваний дзвінок або повідомлення в месенджері. Причина настільки тривалого мовчання виявиться більш ніж поважною, тому представникам знака залишиться лише перевести дух і чекати на зустріч.

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