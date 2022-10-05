Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть отримати пропозицію руки та серця

Ентузіазм, який люди відчуватимуть цього дня, торкнеться всіх сфер діяльності, але насамперед – особистого життя. Важливо, що всі події, які відбудуться в цей час, будуть винятково позитивної властивості, тому велика ймовірність доленосних зустрічей, освідчень у коханні, пропозицій руки та серця, призначень дат заручин та весіль.

Сьогодні, 5 жовтня, пропозицію руки та серця можуть отримати всі вільні від сімейних пут представники знаків зодіаку, але для трьох із них така приємна подія є найімовірнішою.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни важко переносять життєву ситуацію, в якій виявилися: їхня пристрасність і імпульсивність не дають їм змиритися з тим, що взаємини з близькою людиною "заморожені" на цій стадії. Але саме сьогодні обставини можуть зрушити з мертвої точки – партнер нарешті запропонує їм змінити статус-кво.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки як найсімейніший знак зодіаку нетерпляче ставляться до цивільних шлюбів – таке становище здається їм образливим, тому вони всіма способами намагаються змусити партнера оформити взаємини офіційно. Сьогодні їм пощастить – нічого подібного робити не потрібно, кохана людина сама запропонує їм руку та серце – залишиться лише сказати "так!"

Терези (24.09 – 23.10)

Терези і самі, найімовірніше, не знають, чого вони хочуть від нинішнього свого зв'язку: сьогодні вони чекають, що близька людина запропонує їм піти до РАГСу, а завтра – бояться цього кроку, оскільки він передбачає серйозну відповідальність. Але сьогодні все складеться максимально вдало: прагнення обох сторін збігатимуться і рішення про офіційне оформлення стосунків буде ухвалено.

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