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Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть отримати відповідь на важливе запитання уві сні

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
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290
Час на прочитання
2 хв
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Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть отримати відповідь на важливе запитання уві сні

Фото: Credits

Нинішній день – один із найскладніших у всьому місячному календарі, оскільки сили темряви, виходячи на поверхню, активно тиснуть на людську психіку: це робить усіх навколо нервовими, вразливими, дратівливими і навіть агресивними. Саме тому астрологи наполегливо радять максимально обмежити спілкування навіть із найближчими – не кажучи вже про сторонніх – людьми. Та це не означає, що не можна розмовляти зі своєю підсвідомістю – вона дасть відповідь на важливе запитання уві сні – головне, не забути його поставити перш ніж заснути.

Сьогодні, 6 січня, отримати відповідь на важливе запитання уві сні можуть представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них обов'язково потрібно скористатися цим каналом отримання інформації.

Лев (23.07 – 21.08)

Левів, найімовірніше, зацікавлять їхні професійні перспективи: вони захочуть дізнатися, коли на них чекає черговий кар'єрний ривок, та й чи станеться він взагалі. Звичайно, можна було б поставити це запитання безпосередньому керівникові, але варто пам'ятати про те, що сьогоднішній день не сприяє спілкуванню з людьми взагалі і зі співробітниками, особливо вищими, зокрема, а підсвідомість не обдурить.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги не дуже вірять у все те, що вважають "езотеричною нісенітницею": до неї вони зараховують не лише передбачення Місяця та карткові ворожіння, а й сни. Представники цього прагматичного знака зазвичай забувають про те, що останні не мають жодного стосунку до містики – у них наша підсвідомість надає своєрідний звіт про зібрані та проаналізовані ним факти, тож не варто нехтувати цими знаннями.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії, на відміну від прагматичніших побратимів по зодіаку, вірять в усе, що може дати їм цікаву інформацію, навіть якщо вона отримана шляхом, який іншим може здатися мракобіссям. А оскільки наші сновидіння ним не є, ніхто не завадить їм перед сном задати своїй підсвідомості чітко та грамотно сформульоване запитання, а вранці проаналізувати "сюжет", який вони побачили вночі.

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