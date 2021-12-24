Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть отримати вигідну фінансову пропозицію

День позитивної енергетики та активності, яку відчують навіть найінертніші та найпасивніші люди.

Чим енергійніша, впевненіша в собі і сміливіша людина діятиме, тим більша ймовірність отримання саме цього дня вигідної пропозиції, яка обіцяє пристойний прибуток. Сьогодні, 24 грудня, отримати вигідну фінансову пропозицію можуть представники всіх знаків зодіаку, але для трьох із них такий сценарій найімовірніший.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнів очікують приємні моменти, яких вони давно – але поки що марно – чекали: відкриється маса перспектив, які значно покращать їхнє професійне та фінансове становище, що, втім, тісно пов'язане між собою. Швидше за все, їм запропонують обійняти вищу позицію на кар'єрних сходах, ніж ту, яке вони займали досі. Наслідком цього стане не лише посилення впливу та підвищення авторитету в колективі, а й поліпшення матеріального становища, що для представників знака зараз виявиться дуже доречним.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці можуть отримати пропозицію підписати контракт, який на перший погляд справить враження нічим не примітного одного з багатьох, яких, як правило, достатня кількість у міцних професіоналів. Проте цього разу все буде не так просто, як здасться на перший погляд: нинішній контракт має глибокі, хоч і добре завуальовані, перспективи. Тому підписувати його потрібно, не роздумуючи, поки не перехопили більш прозорливі колеги-конкуренти, інакше можна втратити чудовий шанс і себе показати, і гроші заробити.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги – поки що, щоправда, лише на якийсь час – можуть отримати пропозицію замінити більш високого колегу, а можливо, і безпосереднього начальника. У жодному разі не можна відмовлятися від нього – це чудовий шанс продемонструвати свій професійний потенціал, завзятість та цілеспрямованість. Якщо представникам знака вдасться зарекомендувати себе з хорошого боку, найближчим часом вони цілком зможуть розраховувати як на просування кар'єрними сходами, так і на підвищення заробітної плати, поки вони цілком можуть розраховувати на премію.

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