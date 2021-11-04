Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть погано почуватися

Один із найпохмуріших і найнебезпечніших днів місячного циклу, коли впоратися з негативною енергетикою можна буде, тільки ставлячись до неї вдумливо та обережно. Насамперед випробування, яким зірки піддадуть нас у цей час, торкнуться здоров'я, за яким необхідно ретельно стежити і вживати захисних заходів блискавично, не роздумуючи.

Сьогодні, 4 листопада, погано почуватися можуть представники всіх знаків зодіаку, але тільки у трьох із них з'явиться реальний привід для занепокоєння.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви, які страждають на хронічні хвороби, сьогодні цілком можуть зіткнутися з їхнім загостренням. Лякатися не варто – серйозних наслідків від цього не передбачається, а ось превентивні заходи вжити необхідно: насамперед згадати про ліки та дієту, яку призначив лікар, а також відпочинок та прогулянки на свіжому повітрі. Головне, не займатися самолікуванням, орієнтуючись на поради подруг і "рецепти" з Інтернету — позитивного результату все одно досягти не вдасться, а загнати недугу всередину організму можна буде легко.

Терези (24.09 – 23.10)

Терезам, особливо якщо в них в анамнезі значаться психічні розлади, необхідно дотримуватись максимальної обережності: негативна енергетика дня може зіграти з ними злий жарт, змусивши нервувати і перейматися з будь-якого, а часом і без жодного приводу. Стан представників знака виявиться не найприємнішим, а душевні метання, які вони відчуватимуть, не додадуть їм ні оптимізму, ні гарного настрою. Бажано відмовитися від спілкування з будь-ким – це навряд чи сприятливо позначиться на взаєминах.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги можуть зіткнутися з недугою, про яку досі навіть не підозрювали. Представникам знака необхідно звернути на свій стан максимальну увагу: якщо почати лікувати його, що називається, гарячими слідами, вдасться позбутися неприємного стану швидко і безболісно. Перешкодою на цьому шляху може стати трудоголізм представників знака: вони до останнього відкладають візит до лікаря, тому що перед ними постійно маячить черговий дедлайн – сьогодні необхідно перервати цю хибну практику.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання