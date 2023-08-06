Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть порвати стосунки з коханою людиною

День революційних змін, які стосуватимуться всіх сфер нашого життя, але насамперед – стосунків із близькими. Зірки наполягають на тому, що сьогодні не варто чіплятися за те, що віджило свій вік, навіть якщо йдеться про близьку людину – можливо, ступінь близькості до неї останнім часом знизила свій градус.

Сьогодні, 6 серпня, зміни в особистому житті можуть статися в житті представників усіх знаків зодіаку, але три з них можуть і зовсім розлучитися з коханою людиною.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці прив'язуються до коханої людини, і навіть після того, як почуття до неї охолонуть, не можуть зробити рішучий крок, який призведе до розставання, і тягнуть до останнього. Напевно, тому сьогодні близька людина, яка стала вже недостатньо близькою, візьме цю функцію на себе і піде з їхнього життя – можливо, голосно гримнувши при цьому дверима.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам розрив із близькими людьми завжди дається складно, оскільки вони звикають вважати їх своєю власністю, а з нею – навіть якщо вона схожа на валізу без ручки – представники знака розлучаються з великими труднощами. Для такого вчинку їм необхідно зустріти нового претендента на свої руку й серце – лише в такому разі вони можуть відпустити колишнього обранця.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці, про яких заведено говорити, як про легковажних і мінливих осіб, насправді тримаються за тих, кого люблять, і щосили намагаються зберегти з ними стосунки. І лише якщо сама людина починає від них віддалятися, можуть прискорити цей процес, щоб і самим довго не страждати, і її не мучити. Схоже, сьогодні ситуація складеться відповідним чином.

Читайте також: