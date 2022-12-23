Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть постраждати від своєї довірливості

Неоднозначний день, перша половина якого не найкращим чином вплине на настрій та самопочуття – його темна енергетика здатна призвести до депресії навіть найвпевненішого оптиміста. Однак ті, хто не дозволить негативу увійти до своєї душі, можуть розраховувати на те, що вже після обіду їхнє життя чарівним чином зміниться – про нього цілком можна буде сказати, що воно налагоджується. Важливо на хвилі цієї ейфорії не стати жертвою власної довірливості – охочих скористатися нею буде достатньо.

Сьогодні, 23 грудня, постраждати від своєї довірливості можуть представники всіх знаків зодіаку, але три з них на це мають більше шансів, ніж інші.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни – люди запальні та нестримні, але водночас – довірливі та відкриті, що далеко не завжди йде їм на користь. Ось і сьогодні вони ризикують отримати неприємності лише тому, що комусь розкажуть про свої професійні плани – особливо якщо йтиметься про колег, які поставили перед собою таку саму мету. Якщо представники знака не хочуть, щоб їхні задуми втілили у життя інші, їм краще помовчати.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви часто довіряють свої таємниці людям з оточення з тієї простої причини, що їм і на думку не спадає, ніби хтось може звернути подробиці їхнього життя – насамперед особистого – проти них самих. І даремно це роблять, оскільки заздрісників навколо них є маса, а вони навіть не підозрюють про те, що люди, які хочуть здаватися доброзичливими, насправді такими не є.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козорогів довірливими людьми не назвеш – як правило, через свою закритість, вони відкривають таємниці лише… самим собі, а більше – нікому. Але, як відомо, кінь на чотирьох, та й то спотикається, і саме така ситуація складеться сьогодні у житті представників знака. Людина, яка стала володарем їхніх секретів, намагатиметься звернути їх проти них самих, а цього допустити ніяк не можна.

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