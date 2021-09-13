Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть посваритися з колегами

День, коли людина — свідомо чи підсвідомо — аналізує своє життя і діяльність і намагається оптимізувати його. З'являються амбіції, яких раніше, можливо, і не було: вони виявляються в бажанні обійняти нову — більш високу — посаду з відповідною зарплатою, що сподобається далеко не всім колегам. Йдеться про найголовнішу причину для сварки з оточенням, хоча можуть з'явитися і інші.

Сьогодні, 13 вересня, посваритися зі своїми колегами можуть представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо дотримуватися обережності у взаєминах із тими, хто працює поруч.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни, які і в будь-який інший час, спалахують, як сірники, від найменшого «тертя», цього разу перевершать самі себе: їм буде здаватися, що весь світ налаштований проти них і старанно вставляє палки в колеса їхньої роботи. Не дивно, що не всім сподобається такий стиль поведінки представників знака, і конкуренти — а таких багато в будь-якому колективі — вирішать влаштувати їм бойкот. Щоб цього не сталося, зірки наполегливо рекомендують Овнам стримувати свій темперамент — так буде спокійніше для всіх.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки — люди спокійні, врівноважені і навіть боязкі, але сьогодні для досягнення своєї мети можуть використовувати не найбільш благопристойні методи, оскільки в таких випадках не помічають жодних — навіть найбільш явних — перешкод. Співробітники, які оточують їх, жахаються такої поведінки тих, кого вони звикли вважати тишками, і — з цілком зрозумілих причин — припиняють спілкуватися з ними. Сьогодні — перш ніж піти до бажаної мети безпосередньо, незважаючи на жодні перешкоди — слід добре подумати.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони, що мають їдке почуття гумору, час від часу не можуть відмовити собі в задоволенні вколоти когось із оточення, так би мовити, наступивши людині на її хворий мозоль. До того ж, роблять вони це так віртуозно, що люди, які працюють поруч із ними, не завжди розуміють, що їх хотіли образити, — сказані представниками знака слова, швидше, схожі на невдалий жарт, ніж на свідоме завдання матеріального збитку. Сьогодні їхні «жарти» цілком можуть призвести до сварки.

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