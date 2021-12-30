Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть посваритися зі своїми друзями

День, коли, незважаючи на передсвяткову атмосферу, різні обставини можуть підштовхувати до сварок і конфліктів. Роздратування та невдоволення, яке викликатимуть оточення, необхідно гасити всіма можливими способами, що особливо важливо стосовно рідних, близьких та друзів – сварка з ними навряд чи входить у чиїсь плани напередодні свята.

Сьогодні, 30 грудня, посваритися зі своїми друзями можуть представники всіх знаків зодіаку, але для трьох із них такий розвиток подій є особливо ймовірним.

Близнята (22.05 – 21.06)

У Близнят стосунки з друзями часто будуються за принципом "гра в одні ворота": вони вважають, що ті повинні жертвувати для них своїм особистим часом, у будь-якій ситуації приходити на допомогу, з'являючись за першим покликом, вислуховувати їх, як справжні психоаналітики, і навіть дарувати подарунки – до того ж робити їх як із приводу, так і без. Від них, впевнені представники знака, не вимагається нічого – достатньо того, що вони обдарували когось своєю дружбою. Сьогодні ситуація програється з точністю навпаки – друзі використовують Близнят, що їм дуже не сподобається.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, які через життєвий досвід впевнені, що всі їхні проблеми – від друзів, учергове можуть зіткнутися зі зрадою близької людини. Хтось, кому вони довірили свій секрет, охоче зробить його надбанням широкому загалу, до того ж просто так, від нудьги, а не через злий намір. Можливо, представникам знака потрібно поменше бути відвертим навіть із тими, кого вони вважають гідними довіри, інакше їм доведеться вивести людину, що їх зрадила, за коло спілкування – довіряти їй надалі вони вже не зможуть.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги, життєвий девіз яких — "я використовую", вчиняють подібним чином з усіма, включаючи друзів, і, треба визнати, не бачать у цьому нічого ганебного. Чим, власне, на їхній погляд, відрізняються оточення від інших "ресурсів", які вони використовують з власною метою? Правильно, нічим, тому потрібно домагатися свого будь-яким способом – зокрема й таким. Проте сьогодні представників знака може очікувати серйозний облом – їхні "жертви" відмовляться надалі залишатися такими, і Козороги будуть серйозно здивовані і спантеличені.

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