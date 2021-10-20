Три знаки Зодіаку, які сьогодні можуть потрапити під чужий — недобрий — вплив

День, коли вплив негативної енергетики, що панує над людьми, буде особливо сильним. Лінь і апатія, які оволодіють кожним, зведуть нанівець здатність до опору: зло легко може взяти людину під контроль і почати керувати її настроєм і, як наслідок, вчинками. Такий вплив може призвести до неприємних подій, про які доведеться довго шкодувати.

Сьогодні, 20 жовтня, потрапити під чужий — недобрий — вплив зможуть представники всіх знаків Зодіаку, але трьом з них необхідно бути особливо обережними.

Овен (21.03 — 20.04)

Овни, яких будь-коли практично неможливо підпорядкувати якомусь впливу, сьогодні цілком можуть стати жертвою чужих — недобрих — намірів. Згодом, відповідаючи на питання, як, власне, це сталося, вони тільки руками розведуть: мовляв, гадки не маємо. Щоб нічого подібного не відбулося, представникам знака бажано не спілкуватися з оточуючими — сказавши хоча б слово, вони вже не зможуть зупинитися.

Лев (23.07 — 21.08)

Леви легко можуть стати жертвами лестощів, до яких вони, як відомо, мають схильність. Люди, які наговорять їм безліч приємних речей, які далеко не завжди відображають дійсний стан речей, отримають над представниками знака необмежену владу, використовуючи яку можна буде змусити їх зробити будь-який — в тому числі і поганий — вчинок. Уникнути подібного розвитку подій вдасться тим представникам знака, хто не візьме до уваги брехливі компліменти.

Стрілець (23.11 — 21.12)

Стрільців з великою часткою ймовірності підведе їхня віра в людей: доти поки їх не ткнуть носом в бруд, вони не повірять, що ті, хто перебуває поруч, здатні на поганий вчинок. Ось і сьогодні вони на слово повірять людині, яка вирішить ними маніпулювати, тому що ні на хвилину не засумніваються в її добрих намірах. Можливо, представникам знака варто було б задати самим собі питання, чого, власне, від них хочуть, але навряд чи вони стануть морочитися з цього приводу.

Прогнози на тиждень:

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