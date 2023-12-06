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Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть прогаяти щасливий шанс

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
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Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть прогаяти щасливий шанс

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку / Фото: Credits

День, коли під забороною будь-який прояв лінощів і пасивності: з урахуванням потужної енергетики нинішньої місячної доби це може викликати серйозний дискомфорт – як фізичний, так і розумовий. Під впливом бездіяльності також можна прогаяти важливий – щасливий – шанс як професійного, так і особистого характеру.

Сьогодні, 6 грудня, згаяти важливий шанс можуть представники всіх знаків зодіаку, але для трьох із них він виявився б по-справжньому щасливим.

Близнята

Близнятам не варто відмовлятися від побачення з людиною, яку вони знають всього нічого. З одного боку, цей фактор їх бентежить, а з іншого, саме в цьому випадку вони можуть розраховувати на тривалі та пристрасні стосунки. Тож, незважаючи на бажання уникнути зустрічі, поспішати з цим не варто.

Рак

Ракам, незважаючи на втому, що накопичилася останнім часом, не можна присвячувати час відпочинку. По-перше, енергетика місячної доби однаково не дасть залишатися в спокійному стані, а по-друге, саме цього дня може повернутися перспективний проєкт, який перехоплять конкуренти.

Водолій

Водоліям, незважаючи на небажання працювати, не варто нехтувати своїми професійними обов'язками – тільки так вони зможуть привернути до себе увагу і, як наслідок, прихильність керівництва. Ну, а результатом цілком може стати посада, на яку вони давно націлюються, або – щонайменше – премія.

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Дата публікації
Перегляди
184
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