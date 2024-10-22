Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть просунутися кар'єрними сходами

День потужної позитивної енергетики, яка уможливлює прорив у будь-якій сфері нашого життя, але насамперед необхідно звернути увагу на професійну – саме тут на нас чекають найважливіші і, що має не менше значення, приємні події.

Сьогодні, 22 жовтня, приємні події у професійному житті відбудуться у всіх знаків зодіаку, але три з них зможуть значно просунутися кар'єрними сходами.

Овен

Овнам, які давно мріють про керівну посаду, вдасться втілити свою мрію в життя – їм запропонують стати головним керівником сайту або редакції журналу. Чи варто говорити про те, що представники знака не довго роздумуватимуть над позитивною відповіддю.

Близнята

Близнята останнім часом багато працювали, зовсім не зважаючи на час та втому, не дивно, що кількість запропонованих ними зусиль перейде у якість – їхню наполегливу роботу помітять і запропонують обійняти нову посаду, про яку ще вчора вони й мріяти не могли.

Лев

Леви, які з якихось причин, які, як правило, не залежать від них, не обіймають керівні посади, щиро дивуються: кого ж ще призначати, якщо не їх? Схоже, сьогодні керівництво, що стоїть вище, теж про це задумається – і виконає бажання представників знака.

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