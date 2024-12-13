Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть розпочати життя з чистого аркуша

Нинішній день, символом якого не дарма є колесо, повертає нас у минуле. Як правило, його завдання – вказати нам на ситуації чи стосунки з людьми, які вимагають завершення – йти далі, не закривши цей «гештальт», буває важко, а іноді й неможливо.

Сьогодні, 13 грудня, завершувати будь-які справи, що зависли або відкладені, необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них можна після цього починати життя з чистого аркуша.

Близнята

Близнята – щоправда, тільки ті з них, які давно живуть на дві країни, можуть повністю завершити справи в одній і назовсім перебратися до іншої. Вони дуже довго чекали на цей момент, тому тепер із задоволенням займуться переїздом туди, де на них чекає нове життя.

Лев

Леви не тільки давно подумують про зміну роботи, а й встигли знайти місце, яке їх влаштовує, але, не завершивши один важливий проєкт, який вони відклали досить давно і від того часу до нього не поверталися, їм навряд чи вдасться це зробити – так що зволікати не варто.

Стрілець

Стрільцям – особливо тим, хто давно не може влаштувати особисте життя – має сенс поставити остаточну крапку у своїх колишніх взаєминах, які давно не впливають на їхнє існування, але й рухатися далі не дають – настав час остаточно розірвати ці пута.

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