Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть розраховувати на допомогу керівництва

Один із найскладніших – демонічних – днів місячного календаря, що характеризується негативною енергією Місяця. Астрологи радять бути обережними – особливо у спілкуванні з незнайомими людьми, але це зовсім не означає, що він свідомо запрограмований на погані події. День, наприклад, прихильний до тих, хто не ледарює, а любить та вміє працювати.

Сьогодні, 28 лютого, обставини сприятимуть тим, хто не цурається роботи, і три знаки зодіаку можуть розраховувати на допомогу та підтримку керівництва.

Близнята

Близнятам, яким давно не підвищували заробітну плату, потрібно звернутися до керівництва з відповідним проханням, воно обов'язково його задовольнить. Ну а щоб підстрахуватися, бажано скласти список своїх професійних досягнень останнього часу – він виявиться значним.

Козоріг

Козороги з тих, хто любить і вміє працювати, тому не потребують стимулів та понукань. Але без керівництва навіть їм здебільшого обходитися не вдається, тому необхідно вибудовувати з ним стосунки. Сьогодні представники знака зможуть не лише порозумітися з керівником, а й потоваришувати.

Водолій

Водолії є найкреативнішим знаком у всьому зодіаку, але керівництво – з різних причин – далеко не завжди бере до уваги ідеї, які вони висловлюють. Але сьогодні цілком можна говорити про те, що і на їхню вулицю прийде свято – один із задумів воно дозволить взяти в роботу.

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