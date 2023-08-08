Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть стати агресивними

У такі дні як сьогоднішній життя готує людям безліч випробувань, найголовніше з яких – бажання зірвати зло на оточенні. Агресія, яка буквально розпирає кожного з нас зсередини, не залишає іншого виходу: дратівливість шукає виходу назовні та використовує для цього будь-яку нагоду.

Сьогодні, 8 серпня, дратівливість буде властива представникам усіх знаків зодіаку, але три з них можуть стати особливо агресивними.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці не найзапальніший знак зодіаку – як правило, вони довго терплять витівки оточення, але якщо зриваються, то заспокоїти їх буває практично неможливо. Сьогодні цілком може скластися ситуація, коли представникам знака складно буде стримати емоції, що розбурхалися, тому оточенню бажано – зрозуміло, на якийсь час – триматися від них подалі, таке спілкування – собі дорожче.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези – один із найбільш урівноважених представників зодіаку, але рівно до того часу, поки вони не почнуть – у повній відповідності до назви свого знака – коливатися з боку в бік, намагаючись здобути спокій. Сьогодні тригером для них може стати не тільки будь-яка подія, а й ненавмисне слово, яке буде вимовлено на їхню адресу. Боротися з таким настроєм складно, але можна: потрібно знайти позитивний момент і зосередитися на ньому.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони найчастіше звертають агресію проти себе, а не проти інших, особливо якщо люблять останніх чи відчувають до них дружні почуття. Але сьогодні їм може набриднути роль жертви і вони вирішать, як кажуть у таких випадках, показати зуби. Зірки не рекомендують їм так чинити: якщо врахувати характер представників знака, можна припустити, що вони дуже швидко покаються в скоєному і довго займатимуться самоїдством.

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