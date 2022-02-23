Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть стати жертвами власних інстинктів

День, коли необхідно потурбуватися про свій душевний спокій, який опиниться під великим запитанням через вплив негативних енергій дня — дратівливості, нетерпимості, злості та агресивності. Також у цей час не можна йти на поводі у своїх інстинктів, оскільки вони можуть завести у небажаний бік, про що згодом доведеться пошкодувати.

Сьогодні, 23 лютого, стати жертвами власних інстинктів можуть стати представники всіх знаків Зодіаку, але трьом із них варто особливо побоюватися свого "хочу".

Телець (21.04 – 21.05)

Тельцям зірки категорично не рекомендують йти на поводу у свого бажання з'їдати все, що трапляється на очі, особливо якщо це відповідає їхнім харчовим пристрастям. Тельці – не гурмани у прямому значенні цього слова, вони люблять прості, але ситні страви домашньої кухні, від яких не зможуть відмовитись і сьогодні. Чи варто говорити про те, що жадібність, з якою вони можуть їх поглинати, призведе до нетравлення шлунка?

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята, головний інстинкт яких — купівля, з великою ймовірністю ринуться до магазинів, щоб скупити все, що не встигли купити такі ж шопоголіки. Можливо, хтось заперечить, що така пристрасть не є інстинктом, але для представників знака вона життєво потрібна, тому з цим сумнівом можна посперечатися. Головне для них сьогодні – подумати про те, куди вони все куплене складатимуть – місця в будинку їм для цього явно не вистачить.

Лев (23.07 – 21.08)

Левам небажано вживати спиртні напої, навіть якщо здаватиметься, що для цього у них є вагомий привід. Не можна сказати, що алкоголь є слабкістю представників цього знака, але вони вживають його, так би мовити, зрідка, але влучно. Сьогодні, схоже, обставини можуть скластися саме таким чином, а які у цієї історії будуть наслідки, не знає ніхто, тому не варто ризикувати.

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