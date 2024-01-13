Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть стати жертвою астральних атак

Не найпростіший день місячного календаря, протягом якого дратівливість – а в окремих випадках і агресію – можуть викликати навіть найнешкідливіші слова та дії оточення. Недовірливими і вразливими стануть всі без винятку, але тільки від самої людини залежить, стане вона жертвою астральних атак чи ні.

Сьогодні, 13 січня, вплив небесних тіл на психіку відчують представники всіх знаків зодіаку, але три можуть стати жертвою астральних атак.

Лев

Леви, як правило, є психологічно стійким знаком, але з кожного правила є винятки – і вони іноді зриваються, коли їм здається, що життя несправедливо з ними поводиться. Сьогодні саме такий день, коли вони шукатимуть – і знаходитимуть – каверзу у всьому, хоча це не більше ніж ілюзія, створена Місяцем.

Скорпіон

Скорпіони страждають на недовірливість і в будь-який інший день, але сьогодні їм особливо часто здаватиметься, що обставини як на зло складаються проти них, а вони нічого не можуть з цим зробити. Насправді це не більше, ніж «ошуканство зору», але це не завадить представникам знака зайнятися улюбленими справою – самокопанням та самоїдством.

Стрілець

Стрільці за натурою своєю недовірливими не є, але якщо їм щось таке примариться, заспокоїти їх буває вкрай складно — у відчаї представники знака завжди доходять до самого «дна». Щоправда, вже завтра вони будуть дивуватися, як це вони примудрилися повірити у відверту нісенітницю, але це буде лише через добу.

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