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Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть страждати від різноманітних маній

Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть страждати від різноманітних маній

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку / Фото: Credits

Негативна енергетика дня, яку часто називають сатанинською, тисне на психіку всім – навіть спокійним та морально врівноваженим людям, не кажучи вже про тих, хто має проблеми з нею. Як у тих, так і в інших велика можливість появи різноманітних маній, які всерйоз можуть ускладнити життя.

Сьогодні, 2 вересня, манії різного ступеня тяжкості можуть розвинутися у представників усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо їх остерігатися.

Близнята

Близнятам – через їхню двоїстість – здаватиметься, що всі довкола бажають їм зла, а в такому стані і до манії переслідування недалеко. Кращий спосіб уникнути негативних емоцій — залишитися вдома і зайнятися тим, що приносить винятково приємні емоції, — наприклад, своїм хобі.

Рак

Раки часто заганяють свої переживання глибоко всередину, що негативно позначається на їхньому психологічному стані. Сьогодні вони дізнаються, що таке галюцинації – їм може здатися будь-що, до того ж, без застосування заборонених препаратів, алкоголю та підвищеної температури.

Риби

Риби, які мають рухливу психіку і легко переходять від ейфорії до відчаю і назад, можуть постраждати від панічних атак. Їх накриватиме сильний і абсолютно невмотивований страх, який вони відчують, як на моральному, так і фізичному рівні.

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