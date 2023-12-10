Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть відчути себе беззахисними

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
Перегляди
606
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть відчути себе беззахисними

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків зодіаку / Фото: Credits

День моральної нестабільності та емоційної нестійкості, що може призвести до сварок і конфліктів – вони цього місячного дня зазвичай спалахують через будь-яку дрібницю. Під впливом такої енергетики особливо недовірливі та вразливі люди можуть відчути себе самотніми й беззахисними перед іншими людьми та обставинами.

Сьогодні, 10 грудня, негативну енергетику дня відчують на собі представники всіх знаків зодіаку, але три з них можуть відчути себе по-справжньому беззахисними.

Рак

Раки – найтрепетніші представники зодіаку, вони чуйно реагують на будь-які негативні висловлювання на свою адресу, а потім довго переймаються з будь-якого – часом незначного – приводу. Але сьогодні – випадок особливий, оскільки в нападках вони можуть запідозрити близьких людей, і це проб'є пролом в їхній енергетичній оболонці.

Лев

Левів дуже складно чимось налякати – для цього вони надто впевнені в собі, але, як відомо, усяк чоловік не без гріха. Цього дня велика ймовірність сварки з коханою людиною, яка в запалі суперечки може погрожувати розставанням. Ну а оскільки вони зовсім не розуміють, як жити без неї, це може стати для них випробуванням.

Скорпіон

Скорпіони набагато вразливіші, ніж може здатися збоку, і часто нервують з різних причин, хоча й ретельно це приховують. Сьогодні реального приводу у них для цього не буде – на чутливих представників знака вплине негативна енергетика дня, яка й зробить їх – за відчуттями – слабкими та беззахисними.

Читайте також:

DOROFEEVA з прем'єрою нової пісні "Хай пишуть" у студії Сніданку з 1+1

DOROFEEVA з прем'єрою нової пісні "Хай пишуть" у студії Сніданку з 1+1

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
606
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація