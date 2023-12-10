Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть відчути себе беззахисними

День моральної нестабільності та емоційної нестійкості, що може призвести до сварок і конфліктів – вони цього місячного дня зазвичай спалахують через будь-яку дрібницю. Під впливом такої енергетики особливо недовірливі та вразливі люди можуть відчути себе самотніми й беззахисними перед іншими людьми та обставинами.

Сьогодні, 10 грудня, негативну енергетику дня відчують на собі представники всіх знаків зодіаку, але три з них можуть відчути себе по-справжньому беззахисними.

Рак

Раки – найтрепетніші представники зодіаку, вони чуйно реагують на будь-які негативні висловлювання на свою адресу, а потім довго переймаються з будь-якого – часом незначного – приводу. Але сьогодні – випадок особливий, оскільки в нападках вони можуть запідозрити близьких людей, і це проб'є пролом в їхній енергетичній оболонці.

Лев

Левів дуже складно чимось налякати – для цього вони надто впевнені в собі, але, як відомо, усяк чоловік не без гріха. Цього дня велика ймовірність сварки з коханою людиною, яка в запалі суперечки може погрожувати розставанням. Ну а оскільки вони зовсім не розуміють, як жити без неї, це може стати для них випробуванням.

Скорпіон

Скорпіони набагато вразливіші, ніж може здатися збоку, і часто нервують з різних причин, хоча й ретельно це приховують. Сьогодні реального приводу у них для цього не буде – на чутливих представників знака вплине негативна енергетика дня, яка й зробить їх – за відчуттями – слабкими та беззахисними.

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