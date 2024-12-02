Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть вирішувати питання з нерухомістю

Нинішній день характеризується посиленням позитивної енергетики, що сприятливо позначиться на вирішенні будь-яких – навіть найсерйозніших – фінансових питань, але найкраще сьогодні піде купівля-продаж будь-яких предметів – як вкрай необхідних, так і непотрібних.

Сьогодні, 2 грудня, вирішувати питання, пов'язані з нерухомістю, можна представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них необхідно зосередитися на купівлі та продажу нерухомості.

Стрілець

Стрільці – не найпрактичніші представники зодіакального кола, тому продавати що-небудь зірки рекомендують їм лише у разі потреби, проте, цього дня вони можуть продавати старе житло та купувати нове – талан їх супроводжуватиме.

Козоріг

Козороги – один із найуспішніших у торгівлі знаків зодіаку, які тим більше люблять продавати – цей процес приносить їм прибуток і вигоду. Сьогодні їм можна як продавати речі, з яких вони, образно кажучи, вже виросли, так і купувати те, чого вони потребують.

Риби

Рибам зірки рекомендують змінювати те, що їх вже не влаштовує, на нове – наприклад, їм можна продавати стару дачу, а виручивши за неї хорошу ціну, поміняти на нову. Головне – не поспішати та об'єктивно оцінити всі «плюси» та «мінуси» нової будівлі.

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