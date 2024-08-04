Три знаки Зодіаку, які сьогодні можуть впасти у депресію

Неоднозначний день, енергетика якого може негативно вплинути на нашу психіку. Особливо це торкнеться людей вразливих і недовірливих, які не вміють чинити опір руйнівним зовнішнім факторам, але й усім іншим теж необхідно бути обережними і тримати енергетичний баланс, не дозволяючи собі скочуватися в негатив.

Сьогодні, 4 серпня, енергетичний дисбаланс можуть відчути представники всіх знаків Зодіаку, але три з них можуть легко впасти в депресію.

Близнюки

Близнюків часто рятує властива їм від природи легкість – як фізична, а й моральна. Ось і сьогодні вони, здавалося б, зовсім почнуть скочувати в депресію, але зможуть вчасно перейти і, як кажуть у таких випадках, відбудуться легким переляком.

Лев

Леви практично не страждають від депресій – їхня психіка стійка до негативних факторів, вони вміють виплескувати неприємні емоції агресії, гніву, невдоволення, що дає їм можливість тут же ментально оновлюватись, сьогодні бажано скористатися цим умінням.

Скорпіон

Скорпіони – один із найдепресивніших знаків Зодіаку: впасти у відчай вони можуть у будь-який день, а вже в такий, як нинішній, як кажуть, сам бог велів. Добре тільки, що вже надвечір їхній настрій почне потихеньку покращуватись, і вже до понеділка від депресії не залишиться і сліду.

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