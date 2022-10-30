Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть втілити в життя свої мрії

День потужної енергетики, завдяки якій посилюються не лише активність і працездатність, а й сила думки, що дозволяє матеріалізувати навіть найсміливіші мрії. Оскільки розпочинати роботу над новими проєктами, відкривати бізнес і займатися фінансовими питаннями сьогодні не варто – на календарі вихідний день, можна спробувати виконати своє бажання.

Сьогодні, 30 жовтня, втілити в життя свої мрії можуть представники всіх знаків зодіакального кола, але троє з них відчують себе справжніми чарівниками.

Лев (23.07 – 21.08)

Левам, мрії яких зазвичай пов'язані зі здобуттям високого статусу – на те вони й особи королівської крові – вдасться отримати те, чого вони хочуть. Здійснивши вчинок, який викличе серйозний резонанс – наприклад, ставши учасником благодійного проєкту – вони досягнуть бажаного і опиняться в центрі загальної уваги.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези – точніше, ті з них, хто ще не зустрів своєї долі – матимуть шанс здобути особисте щастя. Щоправда, їм доведеться дотриматися однієї умови – "намалювати" її портрет у своїй уяві, а ще краще – зафіксувати її на папері. До того ж, чим більше деталей буде в описі, тим точніше фантазії співпадуть із реальністю.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги, яким скільки грошей не дай – завжди буде мало, матимуть можливість значно покращити своє матеріальне становище. Щоправда, для цього їм доведеться завзято та із зусиллям попрацювати, та, як відомо, цим їх не налякаєш. Найімовірніше, представникам знака запропонують роботу чи підробіток, що дозволить їм поповнити банківський рахунок.

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