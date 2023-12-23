Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть зрушити гори

Нинішньому дню більше підійшов би статус буднього – надто він великий заряд продуктивної енергії несе. Втім, якщо зважити на те, що нинішня субота передує святам, запас сил нікому не завадить.

Сьогодні, 23 грудня, приплив сил відчують представники всіх знаків зодіаку, але троє з них зможуть буквально зрушити гори.

Рак

Ракам наводити лад у авральному порядку не потрібно – як правило, вони буквально вилизують свій будинок щодня, а от приготувати заздалегідь страви на святковий стіл не в змозі навіть вони – їжа має бути свіжою. Нинішній день вони присвятять заготовкам, які вже завтра стануть святковими стравами.

Діва

Діви як головні чепуруни зодіаку, готуючись до Нового року, у плані збирання рідко обмежуються одним днем – їм для такої справи і тижня мало. Але, найімовірніше, до цього часу вони вже все зробили, і залишився останній ударний момент. У результаті до сьогоднішнього вечора їхня квартира буквально сяятиме чистотою.

Скорпіон

Скорпіони, найімовірніше, були зайняті серйознішими – професійними – справами, тому відклали всі домашні справи на останній момент – тобто до сьогодні. Тож гори їм доведеться зрушувати мимоволі – іншого виходу представники знака самі собі не залишили.

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