Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть «зірватися з ланцюга»

День напруженої місячної енергетики, яка від самого ранку може викликати в нас дратівливість, злість і навіть агресію. До вечора атмосферна ситуація нормалізується, але припущені під впливом емоцій помилки буде доволі складно – а в певних випадках і неможливо – виправити.

Сьогодні, 3 грудня, під впливом місячної енергії стати дратівливими можуть усі знаки зодіаку, але три з них можуть, як то кажуть, зірватися з ланцюга.

Телець

Тельців не можна назвати надто запальними – вони втрачають самовладання рідко, але наслідки їхнього гніву в таких випадках бувають нищівними. Сьогодні саме такий випадок, тому щоб уникнути потрапляння під гарячу руку, краще триматися подалі від представників знака – хоча б зранку.

Рак

Раки за своєю натурою добрі та милосердні, але далеко не нешкідливі. Якщо докласти певних зусиль і роздратувати їх, схоже, сьогодні комусь із оточення цей «фокус» вдасться, представники знака розлютяться або, образно кажучи, «зірвуться з ланцюга».

Козоріг

Козороги – зовні холодний і стриманий знак, тому їхня лють може збити оточення: адже воно й не підозрювало, що представники знака здатні на такі сильні пристрасті. Втім, це мине, щойно зміниться вплив Місяця – тобто вже завтра.

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