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Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть зіткнутися із чужою заздрістю

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
Перегляди
2010
Час на прочитання
2 хв
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Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть зіткнутися із чужою заздрістю

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку / Фото: Credits

День, коли навколишня дійсність відображає наш внутрішній світ: життя влаштовує для нас ситуації, в яких ми повинні бачити себе, навіть якщо це буде, м'яко кажучи, неприємно. Так, якщо людина зіткнеться сьогодні з чужою заздрістю, отже, це темне почуття властиве і їй самій.

Сьогодні, 30 грудня, побачити у вчинках інших своє відображення зможуть представники всіх знаків зодіаку, для трьох із них цим – дзеркальним – відображенням стане заздрість.

Близнята

Близнята не тільки заздрять іншим людям, а й – треба віддати їм належне – вміють навернути це почуття собі на благо. Ось і сьогодні, побачивши, як близька їм людина має гостре і болісне почуття заздрощів, вони спробують дати пораду щодо того, як його використовувати задля своєї мети.

Лев

Леви, яких у заздрощах, здавалося б, зовсім не можна запідозрити, все ж часто їх відчувають, щиро не розуміючи, як це в інших може бути щось краще, ніж у них самих. Сьогодні, спостерігаючи за кимось із близьких, вони – нарешті! – зрозуміють, що така поведінка несумісна з їхньою королівською гідністю.

Діва

Діви, хоч вони ніколи в цьому і не зізнаються, часто заздрять оточенню: за зовнішньої холодності їх у таких випадках буквально розпирає зсередини. Сьогодні вони зможуть побачити, наскільки негарний вигляд має прояв цього почуття збоку і, можливо, зроблять важливі для себе висновки.

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Дата публікації
Перегляди
2010
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